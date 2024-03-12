Türk savunma sanayii sınıf atladı! ATMACA, yabancı rakiplerini geçti

Millî turbojet motoru ile fırlatılan ve dünyanın sayılı gemisavar füzeleri arasında giren ATMACA, 250 km menziliyle ABD’li ve Fransız rakiplerini solladı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Millî füze ATMACA, millî motor KTJ-3200 ile muadillerine fark attı. Millî turbojet motoru (KTJ-3200) ile başarılı bir şekilde fırlatılan ve dünyanın en gelişmiş gemisavar füzeleri arasında giren ATMACA, 250 kilometrelik menzili ile muadilleri 130 kilometrelik ABD üretimi Harpoon Blok-2, 200 kilometrelik Fransız üretimi Exocet MM-40B3C ve 180 kilometrelik İtalyan üretimi Otomat Mk2 Blok-IV’yi geride bıraktı.

Geçtiğimiz dönemde Fransız TR40 motoruyla düşük oranlı seri üretime geçen ATMACA füzesi, yerli motoruna da kavuşmuş oldu. Fransa’nın motor tedarikinde çıkardığı zorluklar yerli motor ile ortadan kaldırıldı.

SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türk mühendislerinin eseri ATMACA füzesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılaması için yapıldı. ATMACA, sahip olduğu uzun menzil, super sea-skimming (1-2 metrenin altındaki irtifa), düşük radar kesit alanı ve rota bacaklarını takip etme yetenekleri ile gemisavar füzeleri arasında ön plana çıktı. Önceki gün yapılan test atışında farklı sürat ve uçuş profillerinde hedefine yönelen ATMACA füzesi, kendisine verilen bütün görevleri başarıyla yerine getirdi. Yerli motorun kullanıma alınmasıyla birlikte ATMACA’nın seri üretime geçmesi ve ihracat faaliyetlerinin hız kazanması bekleniyor.

Bu arada, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından tasarlanan Türkiye’nin ilk askerî turbofan motoru TF6000, geçtiğimiz günlerde ilk defa çalıştırılmıştı. TEI tarafından geliştirilen motor, test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 platformlarına güç verecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 11’İNCİ SİLAH SATICISIYIZ

Öte yandan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) ilk 100 savunma sanayii şirketi listesine dört Türk firmasının (ASELSAN-BAYKAR-ROKETSAN-TUSAŞ) girmesinin ardından son rapora göre Türkiye, dünyanın en büyük 11’inci ihracatçısı.

Dünya genelindeki silah ve askerî teçhizat satışıyla ilgili 2019-2023 ile 2014-2018 yıllarını karşılaştırdığı raporda, Türkiye’nin silah ihraç ettiği ülkeler arasında ilk üç sırayı BAE, Katar ve Pakistan aldı. Türkiye, 2019 ile 2023 yılları arasında, BAE’ye zırhlı araç, Katar’a İHA zırhlı araç ve askerî gemi, Pakistan’a İHA ve askerî gemi, Bangladeş’e topçu sistemleri, Bahreyn’e ise zırhlı araç ihraç etti veya ortak olarak üretti. İlk 10 silah ihracatçısı ülkeler ise ABD, Fransa, Rusya, Çin, Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail ve Güney Kore olarak sıralandı.