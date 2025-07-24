"Türkiye, askeri denizcilikte bir marka oldu" Bu sistemler savaşta oyunu değiştirecek!

Türkiye, savunma sanayindeki başarılarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. STM Genel Müdürü Özgür Gülerüz, IDEF 2025’te tanıttıkları milli taarruz botu ve taktik İHA sistemlerinin, STM'nin sürü teknolojileriyle birleştiğinde savunma alanında "oyun değiştirici" rol oynayacağını belirtti. Gülerüz, Türkiye’nin askeri denizcilik alanında bir marka hâline geldiğini vurguladı.

Türk savunma sanayi şirketi STM, denizcilik ve taktik insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde önemli ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor. Şirketin Genel Müdürü Özgür Gülerüz, bu sistemlerin savunma alanında “oyun değiştirici” bir rol üstleneceğini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 kapsamında Anadolu Ajansı'na konuşan Gülerüz, “Bu sistemleri STM’nin sürü çalışmalarıyla birleştirdiğimizde, IDEF 2025’te ilgili taraflara oyun değiştirici teknolojiler sunduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAARRUZ BOTU İLK KEZ TANITILDI

Gülerüz, fuarda Türkiye’nin milli korvet ve fırkateynlerinden sonra milli taarruz botu modelinin de ilk kez sergilendiğini belirtti. “Bu platformun, gelecekte ihracat potansiyeli açısından ülkemizin askeri denizcilik gemi portföyünü önemli ölçüde artırmasını bekliyoruz. Gerçekten çok güzel bir tasarım” dedi.

Taarruz botunun adından daha fazlasını sunduğunu kaydeden Gülerüz, “Her ne kadar adı taarruz botu olsa da, boyutlarına baktığınızda korvet kadar güçlü ve yüklü bir platform. Tüm silah ve sensör sistemleri yerli” diye konuştu.

KARGU FPV VE BOYGA-B İLK KEZ SERGİLENDİ

STM’nin taktik İHA sistemlerinde de birçok yeni ürünü olduğunu belirten Gülerüz, KARGU FPV’nin ilk kez IDEF 2025’te sergilendiğini ifade etti. Ayrıca BOYGA mühimmat sisteminin geliştirilmiş versiyonu olan BOYGA-B’nin de ilk kez fuarda tanıtıldığını söyledi.

Gülerüz, “Sadece BOYGA değil, ilk kez tanıttığımız TUNGA akıllı mühimmatımız da var. Ayrıca ilk kez sergilenen dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) konsept ürünümüz de burada. VTOL platformumuz farklı faydalı yük taşıma kapasitelerine sahip” dedi.

KARGU FPV İHA’nın, TUNGA akıllı mühimmatları taşıyabildiğini belirten Gülerüz, “Bir İHA’dan FPV drone bırakmak ve mühimmat salmak konseptini en uç noktaya taşıyoruz. Bunları STM’nin sürü teknolojileriyle birleştirdiğimizde, ortaya oyun değiştirici bir teknoloji çıkıyor,” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ASKERİ DENİZCİLİKTE BİR MARKA OLUYOR"

Gülerüz, Türkiye’nin askeri denizcilik alanında bir marka hâline geldiğini vurgulayarak, “Ada sınıfı korvetlerimiz kendi sınıfında gerçekten üstün gemiler. İ sınıfı fırkateyn ile bu çıtayı daha da yukarı çektik. Şimdi ise taarruz botu görünümünde ama aslında korvet yeteneklerine sahip bir platform geliştirdik” dedi.

Türkiye'nin askeri denizcilikte ilk AB ve NATO üyesi ülke olan Portekiz'e ikmal ve lojistik gemisi ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Gülerüz, ayrıca Ukrayna ve Malezya için de gemi inşalarının sürdüğünü belirtti.

“Ürettiğimiz ileri teknoloji, maliyet etkinliğimiz, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda sunduğumuz lojistik destek güvencesi ve Türk devletinin savunma sanayimize verdiği güçlü destek sayesinde çok daha büyük kapıların açılacağına inanıyoruz” dedi.

IDEF 2025'E BÜYÜK İLGİ

IDEF 2025 hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gülerüz, fuarın beklentilerin üzerinde bir yoğunlukla geçtiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın fuar organizasyonu için büyük emek verdiğini söyledi.

IDEF’in Türk savunma sanayinin geldiği noktayı ve gücünü göstermesi açısından çok kritik bir etkinlik olduğunun altını çizen Gülerüz, STM’nin kara, deniz, hava, yazılım ve siber savunma alanlarındaki en güncel ürünlerini fuarda sergilediğini ifade etti.

IDEF 2025, İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Wow Otel ve Ataköy Marina'da eş zamanlı olarak düzenleniyor. KFA Fuarcılık tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı desteğiyle organize edilen fuarın küresel iletişim ortağı ise Anadolu Ajansı oldu.

Bu yılki fuarda 103 ülkeden bakanlar, genelkurmay başkanları, komutanlar ve üst düzey temsilciler yer alırken, 44 ülke stant açtı. Etkinlikte 900’den fazla yerli ve 400’e yakın yabancı savunma sanayi firması ürünlerini sergiliyor.