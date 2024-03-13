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Haberler > Gündem > Türkiye beşik gibi sallanıyor! Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Deprem, Hakkari, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Deprem haberleri peş peşe geldi, Türkiye gece boyu sallandı. Çanakkale, Sivas, Hakkari, Antalya... AFAD son verileri paylaştı, işte bölgede yaşananlar...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklündeki depremin ardından süren artçılar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Son olarak Biga'da deprem oldu. Dün akşam saat 22.59 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak duyuruldu. 

SİVAS BEŞİK GİBİ

Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Ufak çaplı depremleri hisseden bölge halkı korku yaşadı. Son olarak saat 01.00 sularında merkez üssü Gürün'de bir deprem oldu. AFAD büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. 

HAKKARİ'DE ARTÇILAR SÜRÜYOR

Hakkari'de son günlerde sık sık meydana gelen depremler bölge halkını paniğe soktu. Bölgede artçı depremler devam ederken, AFAD'dan açıklama geldi.  Verilere göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi. Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.

UZMANLARDAN  "7 ÜSTÜNDE DEPREM" UYARISI

Aylardır bölgede sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari’de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.

AKDENİZ DE SALLANDI

Akdeniz'de de sarsıntılar devam etti, gece boyu süren 2 ve üzeri depremler korkuttu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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