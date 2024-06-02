Türkiye gece yarısı beşik gibi sallandı! Malatya, İzmir, Burdur, Ankara...
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gece yarısı depremler peş peşe geldi. AFAD, Malatya, Ankara, Burdur ve İzmir'deki sarsıntılara ilişkin verilerini paylaştı.
Gece yarısı meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Önce Malatya, sonra İzmir, Burdur ve Ankara sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlere ilişkin verilerini sitesinde paylaştı.
MALATYA 3,1 İLE SALLANDI
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 03.45 sularında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.
İZMİR'DE DEPREM
Öte yandan İzmir'in Karaburun açıklarında 3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin büyüklüğü kayıtlara 3 olarak geçti.
ANKARA VE BURDUR'DA PANİK
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilendirmede Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 05.01'de 2,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği yer aldı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
Burdur'da saat 04.22'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 2,8 olarak ölçüldü. Bu depremin de derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntılar bölge halkına kısa süreli panik yaşattı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi