Türkiye gece yarısı beşik gibi sallandı! Malatya, İzmir, Burdur, Ankara...

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis için korkutan uyarı

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis için korkutan uyarı

Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gece yarısı depremler peş peşe geldi. AFAD, Malatya, Ankara, Burdur ve İzmir'deki sarsıntılara ilişkin verilerini paylaştı.

Gece yarısı meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Önce Malatya, sonra İzmir, Burdur ve Ankara sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlere ilişkin verilerini sitesinde paylaştı.

MALATYA 3,1 İLE SALLANDI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 03.45 sularında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.

İZMİR'DE DEPREM

Öte yandan İzmir'in Karaburun açıklarında 3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin büyüklüğü kayıtlara 3 olarak geçti.

ANKARA VE BURDUR'DA PANİK

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilendirmede Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 05.01'de 2,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği yer aldı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Burdur'da saat 04.22'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 2,8 olarak ölçüldü. Bu depremin de derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntılar bölge halkına kısa süreli panik yaşattı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.