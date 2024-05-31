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Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta yine deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta dünden beri devam eden ve kuvvetli hissedilen artçılar vatandaşın yüreğini ağzına getirdi. Son deprem az önce oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş gece boyu beşik gibi sallandı, AFAD ilk verileri duyurdu...

KAHRAMANMARAŞ'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 05:32'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Andırın ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. 

MUĞLA 3,7 İLE SALLANDI

Öte yandan Ege Denizi açıklarında saat 02.41 sularında 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. İzmir Dikili'de de 2,9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Yurt genelindeki depremlerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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