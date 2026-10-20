Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştiren Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması’na Libya Temsilciler Meclisi’nden gelen onayın ardından Atina hattı karıştı. Anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tepki gösterirken, Libyalı yetkililer "Gerekli adımı attık, önemli olan ulusal çıkarımızdır" cevabını verdi.

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Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin onayının ardından Yunanistan'ın tepkisini çekti. Atina yönetimi, iki ülke arasındaki mutabakatın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini savunarak anlaşmaya karşı çıktı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve bölgedeki devletlerin egemenlik haklarını çiğnediğini öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya'nın böyle bir deniz sınırlandırmasını haklı çıkaracak karşılıklı veya komşu kıyılara sahip olmadığını iddia etti.

Türkiye ile Libya el sıkıştı, Yunanistan çıldırdı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya Doğu Akdeniz'deki istikrarı zedeleyecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, durumun ortaklar ile müttefiklere bildirildiğini ve egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm uygun tedbirlerin alınacağını belirtti.

"BAZI ÜLKELER RAHATSIZ OLABİLİR"

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin kararı hakkında Reuters'a konuşan Libyalı milletvekili Tarek al-Jeroushi, anlaşmanın Libya'nın büyük güçlerle siyasi, askeri ve ekonomik ortak olarak konumunu güçlendireceğini söylemişti. Al-Jeroushi, "Bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız olabilir, ancak bizim için önemli olan ulusal çıkarlarımızdır" demişti.

Türkiye ile Libya el sıkıştı, Yunanistan çıldırdı

Milletvekili Aisha al-Tabalqi ise anlaşmanın, uzmanlaşmış komitelerin hükümlerine ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bir açıklama sunmasının ardından onaylandığını belirtmişti.

LİBYA’DA İKİ AYRI YÖNETİM BULUNUYOR

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürüldükten sonra 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor.

Türkiye ile Libya el sıkıştı, Yunanistan çıldırdı

Türkiye ile UMH arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarına ilişkin haklarını belirlemeyi amaçlıyor. Anlaşma, Mısır ve Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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