Mekke İttifakı'nın ardından önemli savunma anlaşması daha imzalandı. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, savunma alanında Bedir Mutabakat Zaptı'na imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre mutabakat, askeri üretimde iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında iş birliğini amaçlıyor.

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Katar'ın başkenti Doha bugün savunma alanında tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Türkiye Millî Savunma Bakanlığı, Katar Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı ve Pakistan Savunma Bakanlığı arasında ortak iş birliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak çok taraflı "Bedir (Badr) Mutabakat Zaptı" imzalandı.

SAVUNMA BAKANLARI İMZAYI ATTI

Mutabakat Zaptı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, Bedir Mutabakatı'na imza attı

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu mutabakat, askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacak. Dolunay anlamına gelen "Bedir" ismi verilen mutabakat sayesinde dört ülke birbirini tamamlayacak.

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, Bedir Mutabakatı'na imza attı

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Büyük bir askeri ve ekonomik önem taşıyan mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme de sahip. Her bir ülkenin askerî üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecektir.

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Ayrıca bu mutabakat, katılımcı ülkeler arasındaki askerî iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacak.

"STRATEJİK ORTAKLIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini güçlendirerek bölgemizin barışına, huzuruna ve istikrarına katkı sunmaya devam ediyor. Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan “Bedir” Mutabakat Zaptı, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu."

Duran, "Askerî üretimde iş birliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askerî kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askerî eğitim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli mutabakatın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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