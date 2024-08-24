Türkiye sele teslim! Birçok ilde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye'de birçok ilde etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Nevşehir, Sivas, Konya, Karaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak sonrası meydana gelen sel ve taşkınlar hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Nevşehir’in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu. Göreme beldesinde akşama doğru sağanak etkili oldu.

Gaferli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde de sel nedeniyle arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA SEL SULARI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kahramanmaraş'ta bir araç sel sularına arasında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardında kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Bu sırada bir araç sel suları içerisinde kalırken, diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

GÜRÜN'Ü SAĞANAK VE DOLU VURDU

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Sel ile birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerin kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış sebebiyle Kayseri-Malatya yolu Şuğul mevkiinde ve Tohma kanyonunda su taşkınları meydana geldi. Aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Taşkın nedeniyle Kayseri - Malatya yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Gürün Belediyesi, Karayolları ve özel idare ekiplerinin hummalı çalışması neticesinde karayolu ulaşıma tekrar açıldı. İlçede ekipler hasar tespit çalışmaları başlattı.

KONYA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SELE NEDEN OLDU

Konya’nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında sel meydana gelirken, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu.

İlçeye bağlı birçok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu. Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

KARAMAN'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Karaman'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde biriken sular sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.

Osmangazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla temizleyerek suları tahliye etmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.