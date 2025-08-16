Türkiye’de gizli kalan büyük deprem tehdidi! Üç fay hattının kesiştiği bölgeye dikkat

Aktif deprem kuşağında yer alan ve meydana gelen birçok büyük depremde ağır kayıplar veren Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Silivri'de meydana gelen 6,2 ve Muğla'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu sene son olarak Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı.

Bu 3 depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 500'e yakın kişi ise yaralandı. Uzmanlar ise depremlerin devam edeceğini belirterek uyarılarını tekrarlıyorlar.

MANİSA İÇİN KRİTİK UYARI

Son açıklama ise Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Uzman isim, tarihteki depremleri sıraladı ve Manisa'daki tehlikeye dikkat çekti.

Manisa'nın Türkiye’nin önemli deprem kuşaklarının tam kesişim noktasında yer aldığını söyleyen Bektaş; bölgenin üç büyük fay hattının etkisi altında bulunduğunu ve bu durumun 'olası büyük depremler için ciddi bir risk oluşturduğunu' ifade etti.

ÜÇ KRİTİK FAY HATTI TEHDİT EDİYOR

Manisa’nın deprem tehdidini artıran faylar şunlar:

Simav Fayı: 1969 yılında M6,7 büyüklüğünde Alaşehir depremine neden oldu.

Gelenbe Fayı: 2025 yılında M6,1 büyüklüğündeki depremle tetiklendi.

İzmir Fayı: Bölgedeki diğer önemli deprem hattı.

DEFORMASYONLAR HAREKETE GEÇİREBİLİR

Prof. Dr. Bektaş, 1969 ile 2025 yılları arasında, bölgede 6 orta ve büyük ölçekli deprem üreten Uşak Fay Bloğu’nda meydana gelen deformasyonların, bu üçlü fay hattını harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğunu yazdı.