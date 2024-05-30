Türkiye'den Bulgaristan'a yol alıyordu, kilolarca eroinle gümrüğe takıldı!

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'a doğru yol alan bir otomobildeki çiftin garip hareketleri gümrük görevlilerini şüpheye düşürdü. Yapılan incelemelerle kilolarca eroin ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan Bulgaristan uyruklu bir çift, araçlarına sakladıkları eroinle yakalandı. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında şüpheli tavırlar sergileyen 41 yaşındaki erkek yolcu, gümrük görevlileri tarafından fark edildi.

X-RAY'DEN GEÇİRİLDİ

Şüphe üzerine araç, detaylı kontrol için X-Ray'e yönlendirdi.

ÖZEL BÖLME KESİLEREK KONULMUŞ

Yapılan kontrollerde gümrük görevlileri, otomobilin arka lastiklerini söktükten sonra eşiklerdeki fabrika boşluklarında yapılan kesim işlemleri ile özel olarak sarılan 24 paket buldu. Sahada yapılan uyuşturucu testinde maddenin eroine tepki verdiği görüldü. Bulunan uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 6 kilo 120 gram olduğu tespit edildi.

Yakalama ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldığı öğrenildi.