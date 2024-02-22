12 ilde dev operasyon! Üç suç örgütü çökertildi, 63 gözaltı var

12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-45” Operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerimizin suçla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Art arda çökertilen organize suç örgütlerine yenileri ekleniyor. 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-45” Operasyonlarında 3 organize suç örgütü daha çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 63 kişi gözaltına alınırken konu ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

3 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Operasyonlarda; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 132 adet kredi kartı, 12 adet pos cihazı, 121 adet araç satış sözleşmesi, 2 milyon 685 bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont, tabanca, av tüfekleri, 14 adet açık çek, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ile MASAK’ı ve Gelir İdaresi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."