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Üçü birden sevindi, Özel'in elleri havada kaldı! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Fransa'da A Milli Kadın Voleybol Takımının yarı finale yükseldiği maçı takip etti. Sayı alınmasına sevinen üç isimden Özel'in ellerinin havada kaldığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek final müsabakasında Çin ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN GÜNDEM OLAN ANLARI

Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Takımımızın sayı aldığı bir anda yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu. Büyük bir sevinçle ayağa kalkan İmamoğlu, önce Özel ile ardından da Yavaş ile kucaklaştı. O anlarda Yavaş'a doğru dönen Özgür Özel'in elleri ise havada kaldı. Kameraların kaydettiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Takımımızın galibiyetle birlikte yarı finale yükselmesini ise büyük bir sevinçle Türk bayrağı açarak kutladılar.

FİLENİN SULTANLARI'NI KUTLADI

Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum."

Üçü birden sevindi, Özel'in elleri havada kaldı! Sosyal medya bu anları konuşuyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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