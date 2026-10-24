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Ucuz araç kiralama tuzağında 226 milyonluk hesap hareketi! 10 ilde 12 tutuklama

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Ucuz araç kiralama tuzağında 226 milyonluk hesap hareketi! 10 ilde 12 tutuklama
Başlık ResmiUcuz araç kiralama tuzağında 226 milyonluk hesap hareketi! 10 ilde 12 tutuklama

Diyarbakır merkezli 10 ilde, sahte internet siteleri üzerinden piyasa fiyatlarının altında araç kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik "Patinaj" operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında 226 milyon 104 bin TL'lik işlem hacmi tespit edilirken 51 hesaba el konuldu. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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Diyarbakır merkezli 10 şehirde, gerçeğini aratmayan sahte internet siteleri üstünden ucuz araç kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye yönelik yapılan "Patinaj" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin gerçeğini aratmayan sahte otomobil kiralama siteleri kurdukları tespit edildi. Arama motorlarında piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları paylaşan şüphelilerin, uygun fiyatlardan faydalanmak isteyen vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Ucuz araç kiralama tuzağında 226 milyonluk hesap hareketi! 10 ilde 12 tutuklama
Başlık ResmiUcuz araç kiralama tuzağında 226 milyonluk hesap hareketi! 10 ilde 12 tutuklama

"PATİNAJ" OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

İnternet ortamında oluşturdukları sahte siteler ve cazip fiyatların ardına saklanarak izlerini kaybettirebileceklerini zanneden şüphelilerin planları, Diyarbakır polisinin titiz takibiyle bozuldu. Vatandaşları sahte ilanlarla tuzağa düşüren şüpheliler, "Patinaj" operasyonuyla yakalandı.

20 Ekim 2026 tarihinde düğmeye basan polis, Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da eş zamanlı operasyon yaptı. Önceden tespit edilen adreslere yönelik yapılan operasyonla şüphelilere yönelik adli süreç başlatıldı.

İŞLEM HACMİ 226 MİLYON LİRA

Operasyonun mali boyutunu da mercek altına alan ekipler, şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 TL olduğunu ortaya çıkardı. Suç gelirleriyle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 51 banka hesabına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında dün adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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