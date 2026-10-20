İstanbul ve Muğla'da ikinci el araçların kilometrelerini düşürerek ve sahte ekspertiz raporları düzenleyerek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ağır hasarlı araçları hasar kayıtsız gibi satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda kilometresiyle oynandığı değerlendirilen araçlar, belgeler ve silah ele geçirilirken 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İkinci el otomobillerin kilometrelerini düşürerek ya da sahte eksper raporları ile ağır hasarlı otomobilleri hasar kayıtsız otomobil olarak satıp vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul'da faaliyet yaparak Türkiye genelinde otomobil alım satımı gerçekleştiren şüphelilerin ikinci el otomobillerin kilometrelerini düşürerek ya da sahte eksper raporları ile ağır hasarlı otomobilleri hasar kayıtsız otomobil olarak satıp çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına neden olduğu tespit edildi.

İkinci el araçta kilometre ve ekspertiz dolandırıcılığı! 14 şüpheli gözaltında

YÜKSEK MİKTARDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Soruşturmada, şüphelilerin bu yolla yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladığı, suç işlemek için bir araya geldiği ve hiyerarşik yapı içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kimlik bilgileri belirlenen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, 4 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

Yapılan aramalarda kilometre değişikliği yapıldığı düşünülen otomobiller ve dökümanlar ile silah ele geçirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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