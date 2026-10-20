Adana'da 17 sigorta şirketini hedef alan dolandırıcılık operasyonu! 77 gözaltı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Adana merkezli düzenlenen sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 77 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 2022-2026 yılları arasında 17 sigorta şirketinden haksız tazminat alındığının belirlendiği soruşturmada, 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.

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Adana'da trafik kazalarını kurgu yoluyla gerçekleştirerek sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladıkları iddia edilen suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bunlardan 77'sinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

76 TRAFİK KAZASI KURGU ÇIKTI

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2022-2026 yılları arasında gerçekleştirilen çok sayıda trafik kazası mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin edildiği belirlenirken toplam 76 trafik kazasının gerçekte yaşanmadığına, kurgu olduğuna ilişkin bulgular elde edildi.

Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir trafik kazasına karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenleyerek sigorta şirketlerinden tazminat aldıkları tespit edildi.

Adanada 17 sigorta şirketini hedef alan dolandırıcılık operasyonu! 77 gözaltı

MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip çalışmaları ve güvenlik kamerası görüntüleri değerlendirildi.

Elde edilen bulgulara göre şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından paranın dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket ettikleri belirlendi.

Şüphelilerle bağlantılı banka hesaplarında milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edilirken söz konusu işlemlerin suç yapılanmasıyla bağlantıları soruşturma kapsamına alındı.

Adanada 17 sigorta şirketini hedef alan dolandırıcılık operasyonu! 77 gözaltı

88 ŞÜPHELİYE İŞLEM: 77 GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda 20 Ekim'de Adana merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında toplam 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77'si yakalanarak gözaltına alınırken 1 kişinin halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Hakkında işlem başlatılan diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: SUÇTAN KAZANÇ SAĞLAYANLAR HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan yapılanmaların tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi ve suç yapılanmalarının deşifre edilmesi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir!"

Gürlek ayrıca soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ve çalışmalarda görev alan kamu personeline teşekkür etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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