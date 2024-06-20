Ukrayna'dan Türkiye'ye girerken 340 bin dolar yakalattı! Saklama yeri polisleri şoke etti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir minibüste arama yapan gümrük ekipleri, 340 bin dolar para yakaladı. Şüphelinin parayı sakladığı yer herkesi şaşkına çevirdi. Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma başlatıldı.
Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo sınır kapısında, Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen bir minibüste, televizyon içerisine gizlenmiş 340 bin dolar yakalandı.
PARALARI YOLCU BÖLMESİNDE TELEVİZYONDA SAKLAMIŞ
Ukraynalı şoförün kullandığı, içerisinde 7 yolcunun bulunduğu minibüsün gümrük kontrolünde ilginç bir olay yaşandı. Minibüstekiler, beyan edecekleri nakit taşımadıklarını söyledi.
Bulgar gümrük memurları, yolcu bölmesindeki televizyonun içerisindeki fabrika boşluğunda 340 bin ABD doları saklandığı tespit etti.
Ele geçirilen 340 bin Amerikan dolarına el konulurken, olayla ilgili Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı