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Ümraniye'de can pazarı! Hızla giden araç dehşet saçtı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ümraniye&#039;de can pazarı! Hızla giden araç dehşet saçtı, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de aşırı hız yapan hafif ticari araç, yan yoldan caddeye çıkmak isteyen bir araca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.


Kaza, İstanbul Ümraniye ilçesi, Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fiat marka 34 FVC 117 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızlı şekilde seyir halindeyken NATO Yolu Caddesi'nden çıkan Fiat marka 34 YC 4287 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 YC 4287 plakalı aracın içindeki 3'ü çocuk toplam 8 kişi aracın içinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan 8 vatandaşı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları çevre ilçedeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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