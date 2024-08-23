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Bolu Dağı'nda 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu Dağı&#039;nda 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu Dağı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden İstanbul yönüne giden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden tıra daha sonra otomobile çarptı.

Bolu Dağı'nda 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüj betonlarına çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nda 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! - 2. Resim

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı'nda 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var! - 3. Resim

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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