Bolu Dağı'nda bir haftada ikinci feci kaza! Tır bariyeri aştı, otomobil kağıt gibi ezildi, ölü ve yaralılar var

Bolu Dağı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan zincirleme kazada tır şoförü araç içinde yanarak can vermişti. Bolu Dağı'nda feci bir kaza daha meydana geldi. Tırın bariyeri aştığı, otomobil kağıt gibi ezildiği kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Bolu Dağı'nda üst üste feci kazalar meydana gelmeye devam ediyor. 19 Ağustos'ta freni boşalan tır, 6 araca çarptıktan sonra alev almış, şoför araç içinde feci şekilde can vermişti. 7 kişinin yaralandığı kazanın ardından bugün feci bir kaza daha meydana geldi.

Bolu Dağı'nda bugün tır bariyeri aşarak geçtiği karşı şeritte otomobile çarptı. Kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi öldü, tır şoförü ise ağır yaralandı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A GİDİYORDU

Edinilen bilgiye göre, Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan K.(53) idaresindeki 34 FSY 454 plakalı tır, frenlerinin boşalması sonucu İstanbul istikametinden Ankara istikametine geçti.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Karşı şeritten gelen 34 JBZ 03 plakalı otomobile çarparak sürüklenmesine sebep olan tır, ardından takla attı. Feci kazada otomobil kağıt gibi ezildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, TIR ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI

Otomobilde bulunan 3 kişiden Mustafa Mildan(64) ile Filiz Mildan(38) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan tır sürücüsü Mustafa K. ile Serkan Mildan(39) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Serkan Mildan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, tır sürücüsü Hasan K.'nın ise yoğun balımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazaya ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.