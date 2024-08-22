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KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 11 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
KKTC&#039;de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 11 yaralı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askeri aracın otomobil ile çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi. 

Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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