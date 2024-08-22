İzmir’de akıl almaz kaza: Market poşetini açmaya kalktı, hayatı kabusa döndü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Sudenaz Aldağ talihsiz bir olay yaşadı. Market poşetini meyve bıçağıyla keserek açmak isteyen Aldağ’ın gözüne bıçak saplandı. Talihsiz genç 5 yıl sonra ikinci kornea naklini oldu. Doktoru ise “Dıştan doğal görüntü olması, şaşılık olmaması ve kaymaması önemli. Ne kadar görebilirse bizim için şans” dedi.

İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar semtinde 2017 yılının haziran ayında meydana gelen olayda Sudenaz Aldağ, henüz 10 yaşındayken babası Yılmaz ve annesi Zehra ile markete gidip alışveriş yaptı. Baba alışverişin ardından işe gitti, annesi ise market poşetlerini mutfağa bıraktı. Sudenaz, annesine yardım etmek için yumurtaların bulunduğu poşeti açmaya çalıştı ancak düğümü çözemeyince eline meyve bıçağını aldı.

BIÇAK GÖZÜNE BATTI

Talihsiz kız, sert bir hamle ile poşeti bıçakla açmaya çalışırken elindeki bıçak gözüne battı. O dönem tam 1,5 yıl tedavisi süren Sudenaz'a göz tansiyonunun düşmeye başlamasıyla birlikte ilk kornea nakli İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. İlerleyen süreçte takibine devam edilen genç kıza nakil yapılan kornea bir süre saydam kaldı. Fakat yeniden göz tansiyonu ortaya çıkınca kornea zaman içerisinde bulanıklaştı. Bunun üzerine Sudenaz için tekrar göz nakli yapılması gerektiği söylendi. Genç kıza son olarak İzmir Şehir Hastanesi’nde Doç. Dr. Bora Yüksel ve ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde ikinci kornea nakli yapıldı.

“ZAMAN İÇİNDE BULANIKLAŞTI”

İzmir Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel, Sudenaz’ın sağlık durumu ile ilgili, “Hastamız bıçakla ağır yaralanmıştı. İlk nakil bir süre saydam kaldı ama zaman içinde bulanıklaştı. Bunun en önemli nedeni ise hastada kazadan dolayı göz tansiyonu çıkması oldu. Tansiyona yönelik ilaç tedavisiyle sonuç alamayınca tüp taktık. Tüpten sonra zaman içinde kornea dokusu hücrelerinin azalması nedeniyle bulanıklaştı ve yenisini taktık. Şu anda güzel gidiyor. Tansiyonu da iyi, saydam. Göz siniri biraz bütün bu olaylardan etkilendiği için beklediğimiz görme tam olarak çıkmamış oldu. Ama doku güzel, yerinde duruyor. Aylar içinde giderek saydamlaşacak” dedi.

“NE KADAR GÖREBİLİRSE ŞANS”

Sudenaz’ın periferik görme denilen kısımlarla görebildiği kadarıyla göreceğine değinen Yüksel, şunları kaydetti:

“Bizim burada daha çok beklentimiz gözün saydam gözükmesi, estetik de önemli. Dıştan doğal görüntü olması, şaşılık olmaması ve kaymaması önemli. Ne kadar görebilirse bizim için şans. Dokunun yerinde kalması için bağışıklığını da baskılayıcı tedaviye başladık. Çocuklarda yabancı dokuyu yerinde tutmak erişkine göre zor olur. Şu an damlalarını kullanıyor, kontrollere geliyor. Ben 6 ay içerisinde biraz daha görmenin açılacağını düşünüyorum.”

KORNEAYI DEĞİŞTİRDİLER

Dokular maalesef ömür boyu gitmiyor” diyen Doç. Dr. Yüksel, “Ona yönelik farklı ameliyat türleri var. Onları da yapıyoruz. Hastanın kendi hücrelerini koruyan bir nakil sistemi de var. Ama bu hastada öyle bir şey mümkün değildi. Total olarak korneayı değiştirdik” ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Yüksel, bu süreçte hastanın kontrole düzenli gelmesinin önemli olduğunun altını çizdi.