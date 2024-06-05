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İngiltere'de ilk! Suni kornea nakliyle görmeye başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiltere&#039;de ilk! Suni kornea nakliyle görmeye başladı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağ gözü görmeyen 91 yaşındaki hastaya önce insandan alınan kornea nakledildi. Ameliyat başarısız olunca, yeni organ nakli için uzun süre bekleyemeyecek hastaya suni kornea nakli yapıldı.

HABER MERKEZİ / İSTANBUL - İngiltere’de 91 yaşındaki Cecil Farley, ülkede suni kornea nakliyle görme kabiliyetini geri kazanan ilk hasta oldu. Daily Mail haber sitesinin haberine göre doktorlar, 15 senedir sağ gözünde problem yaşayan ve son zamanlarda da bu gözündeki görme kabiliyetini tamamen kaybeden Farley’e kornea nakli yapılmasına karar verdiler. Hastaya önce bir insandan alınan kornea nakledildi ama nakil başarısız oldu. İ

AMELİYATLA SUNİ KORNEA NAKLEDİLDİ

ngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki (NHS) doktorlar, diğer gözü gördüğü için önceliğinin bulunmaması sebebiyle hastanın yeni nakil için uzun süre beklemesinin gerekeceğini, yaşı itibarıyla da bunun pek mümkün görünmediğini ifade ederek Farley’e ameliyatla suni kornea nakletti. Şubat ayındaki ameliyattan sonra Farley’in görüşü düzelmeye başladı.

"EŞİMİ HALA GÖREBİLİYORUM"

Farley “63 yıllık evliliğimizin ardından eşimi hâlâ görebiliyorum, hayatı olabildiğince dolu dolu yaşayabiliyoruz” diye konuştu. Hastanın tam görme duyusuna kavuşmasının bir seneyi bulabileceği ifade ediliyor. Göz doktoru Thomas Poole ve meslektaşları, son iki ayda dört hastaya başarıyla suni kornea nakli yaptı ve hepsinde de başarı sağlandı. Uzmanlar, korneada dünya genelinde bağışlarda büyük eksiklik olduğunu belirterek suni kornea implantlarının büyük bir ihtiyacı ortadan kaldıracağını ifade ediyorlar. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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