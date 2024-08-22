Ankara'da komşular birbirine girdi! Çöpler havada uçuştu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da iki komşu arasında yaşanan çöp atma kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sincan ilçesi Yenikent eski Mesa Mahallesi'nde bir kadın evde bulunan çöpleri aşağıya atmaya başladı.
SOKAĞA ATILAN ÇÖPLERİ GERİ FIRLATTI
Kadının aşağıya çöp attığını gören başka bir bina sakini duruma tepki göstererek, kadının attığı çöpleri tekrar kadının balkonuna atmaya çalıştı.
KAVGA ANI KAMERADA
Bazı vatandaşlar araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalışırken, ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı