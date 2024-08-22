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Ankara'da komşular birbirine girdi! Çöpler havada uçuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da iki komşu arasında yaşanan çöp atma kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Yenikent eski Mesa Mahallesi'nde bir kadın evde bulunan çöpleri aşağıya atmaya başladı.

SOKAĞA ATILAN ÇÖPLERİ GERİ FIRLATTI

Kadının aşağıya çöp attığını gören başka bir bina sakini duruma tepki göstererek, kadının attığı çöpleri tekrar kadının balkonuna atmaya çalıştı.

KAVGA ANI KAMERADA

Bazı vatandaşlar araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalışırken, ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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