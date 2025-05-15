"Ünlü deprem uzmanlarının tahmini çürüdü!" Tuz Gölü fayı 7'ye varan yıkıcı depremler üretmiş

Konya’nın Kulu ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki deprem Tuz Gölü Fayı’nın yapısıyla ilgili ezberleri bozdu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kırılan fayın doğrultu atımlı değil eğim atımlı olduğunu belirterek, daha önce yapılan tahminlerin geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Fay zonunun tarihsel olarak 7 büyüklüğünde yıkıcı depremler ürettiği vurgulandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sözbilir, kulu'daki depremin sismik kaynağının, dış merkez lokasyonu ve odak mekanizma çözümü baz alındığında, Tuz Gölü fay zonunun en kuzeybatıdaki segmenti olduğunu söyledi.

"7'YE VARAN YIKICI DEPREMLER ÜRETTİ"

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin odak mekanizma çözümü, KB-GD uzanımlı eğim atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir. Bu da birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını da çürütmektedir" ifadelerini kullandı. Tuz Gölü Fay zonunun özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Sözbilir, şunları kaydetti:

Tuz Gölü fay zonu Orta Anadolu'daki en önemli sismik kaynaklardan birisidir. Konya-Kulu ilçesinden başlayıp Aksaray'dan geçer ve Hasan Dağı'nı kesecek şekilde Niğde-Kemerhisar ilçesine kadar uzanır. Toplam uzunluğu 200 kilometredir. Fay düşük kayma hızına sahip olmakla birlikte uzun zamandan beri yıkıcı deprem üretmediği bilinmektedir. Tarihsel dönemlerde büyüklüğü 7'ye varan yıkıcı depremlere kaynaklık ettiği kabul edilmektedir. Aktif volkan niteliğindeki Hasan Dağı volkanı Tuz Gölü fay zonunun güneybatı segmentleri üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle sistemin sürekli izlenmesinde yarar vardır.

"TEK BAŞINA BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık ise, Kulu ilçesindeki depremin Tuz Gölü'nün batı kesimindeki faya bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Burada fayların olduğu biliniyor. Bölge içinde meydana gelen depremin olduğu yerde çok fazla diri fay gözlenmiyor. Bu nedenle bölgede depremin olağan olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok. Bu tarz depremlerde çok fazla büyük etki beklemeyiz. Yine de dikkatli olmakta yarar var. Bu depremi tek başına bir deprem olarak değerlendirebiliriz. Geçenlerdeki Cihanbeyli ile Kulu arasında meydana gelen deprem gibi.