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Üvey baba dehşet saçtı! Oğluyla kavga eden çocuğu bıçaklayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da 15 yaşındaki iki çocuğun kavgası faciayla sonuçlandı. Gençlerden biri durumu üvey babası S.İ.'ye anlatınca, olay yerine giden S.İ. üvey oğlunun kavga ettiği çocuğu karnından bıçaklayarak öldürdü. 

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. B.Ç. (15) ile Süleyman Armıtdalı (15) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların yardımı ile ikili ayrıldı. B.Ç. olayı üvey babası S.İ.'ye (48) anlattı. Bunun üzerine üvey baba S.İ, olayın yaşandığı yere gelerek Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakla yaraladı.

Üvey baba dehşet saçtı! Oğluyla kavga eden çocuğu bıçaklayarak öldürdü - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Armıtdalı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Süleyman Armıtdalı kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi S.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Üvey baba dehşet saçtı! Oğluyla kavga eden çocuğu bıçaklayarak öldürdü - 2. Resim

ŞÜPHELİNİN EVİNE TAŞLA SALDIRDILAR

15 yaşındaki çocuğun cenazesi bugün Saraçoğlu Eski Mezarlıkta defnedildi. Cenaze sonrasında hayatını kaybeden çocuğun yakınları, şüpheli S.İ.'nin evine taşla saldırırken polis ekipleri Süleyman Armıtdalı'nın yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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