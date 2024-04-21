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Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandılar, kıskıvrak yakalandılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandılar, kıskıvrak yakalandılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde etkisine araç kullanırken yakalanırken 2 şahsın ehliyetlerine el konularak idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İ.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı aracın içerisinde yapılan kontrolde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, O.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı aracın içerisinde yapılan kontrolde de 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 5 yıl süre el konularak ayrı ayrı  34 bin 746 TL idari para cezası uygulandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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