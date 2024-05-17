Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uyuşturucudan yakalanan yakınını "Zaten içiyorsun..." deyip teselli etti

Uyuşturucudan yakalanan yakınını "Zaten içiyorsun..." deyip teselli etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya, Motosiklet, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da polisin dur ihtarına uymayan iki kuzenin üzerinden uyuşturucu çıktı. Kuzeninin cebine uyuşturucu koyduğu öğrenilen M.S.'ye teselli veren bir yakının söyledikleri pes dedirtti. Yakını, genci "Bir şey olmaz sen içiyorsun, en azından kurtulursun" şeklinde teselli etti. 

Konya'nın Karatay ilçesinin Çelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis ekipleri plakasız motosiklete dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yanındaki yolcu ile birlikte Aslanlı Kışla Caddesinde motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştı.

2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şahsıların motosikleti bırakıp kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde kaçan motosiklet sürücüsünün motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştığı ve polis ekiplerince yakalandığı görülüyor.

Uyuşturucudan yakalanan yakınını "Zaten içiyorsun..." deyip teselli etti - 1. Resim

"OĞLUM SEN ZATEN İÇİYORSUN'

Şahısların üst aramasında motosiklet sürücüsünün üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahısların sürücü Y.S. (17) ile kuzeni M.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.S.'nin ‘Bana ne olacak şimdi’ sorusuna ise bir yakını ‘Bir şey olmayacak oğlum. Sen zaten içiyorsun, en azından bu maddeden kurtulursun’ diye cevap verdi.

"ÜZERİME KALIR DİYE KORKTUM"

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan, yakalanınca üzerinde uyuşturucu madde bulunan Y.S., “Bu uyuşturucu almış. Polisten kaçtığımız sırada da korkusundan cebime koymuş uyuşturucuyu. Ben de o sırada korktum. Cezaevinden yeni çıktım. Benim üzerime kalır diye korktum. Ben kullanmıyorum. Ben kaçtım, bu çocuk da inip kaçtı” dedi.

Uyuşturucudan yakalanan yakınını "Zaten içiyorsun..." deyip teselli etti - 2. Resim

Gözaltına alınan kuzenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şahısların polisten kaçtığı plakasız motosiklet emniyet otoparkına çekildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu davasında sanık avukatından başörtülü hakime reddi hakim talebi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uyuşturucu davasında sanık avukatından başörtülü hakime reddi hakim talebi - GündemHakimi başörtülü gören şahıstan skandal talepHayat kurtaran 112 ambulanslarına EDS'den radar cezası şoku - GündemHayat kurtaran ambulanslara radar cezası şokuTiktok'ta 8 yaşındaki kızı için söyledikleri infiale neden olmuştu! Anne hakkında karar verildi - GündemTiktok'taki skandalda karar verildiSuç örgütü lideri lüks villada yakalandı - GündemLüks villada kıskıvrak yakalandıCem Küçük, 28 Şubat Davası sanıklarına çıkan affı yorumladı: Bu İş Özgür Özel'e yazar - GündemAf kararı için dikkat çeken yorum: Bu iş Özgür Özel'e yazarTrafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü - Gündem2 aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...