Uyuşturucudan yakalanan yakınını "Zaten içiyorsun..." deyip teselli etti

Konya'da polisin dur ihtarına uymayan iki kuzenin üzerinden uyuşturucu çıktı. Kuzeninin cebine uyuşturucu koyduğu öğrenilen M.S.'ye teselli veren bir yakının söyledikleri pes dedirtti. Yakını, genci "Bir şey olmaz sen içiyorsun, en azından kurtulursun" şeklinde teselli etti.

Konya'nın Karatay ilçesinin Çelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis ekipleri plakasız motosiklete dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yanındaki yolcu ile birlikte Aslanlı Kışla Caddesinde motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştı.

2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şahsıların motosikleti bırakıp kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde kaçan motosiklet sürücüsünün motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştığı ve polis ekiplerince yakalandığı görülüyor.

"OĞLUM SEN ZATEN İÇİYORSUN'

Şahısların üst aramasında motosiklet sürücüsünün üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahısların sürücü Y.S. (17) ile kuzeni M.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.S.'nin ‘Bana ne olacak şimdi’ sorusuna ise bir yakını ‘Bir şey olmayacak oğlum. Sen zaten içiyorsun, en azından bu maddeden kurtulursun’ diye cevap verdi.

"ÜZERİME KALIR DİYE KORKTUM"

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan, yakalanınca üzerinde uyuşturucu madde bulunan Y.S., “Bu uyuşturucu almış. Polisten kaçtığımız sırada da korkusundan cebime koymuş uyuşturucuyu. Ben de o sırada korktum. Cezaevinden yeni çıktım. Benim üzerime kalır diye korktum. Ben kullanmıyorum. Ben kaçtım, bu çocuk da inip kaçtı” dedi.

Gözaltına alınan kuzenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şahısların polisten kaçtığı plakasız motosiklet emniyet otoparkına çekildi.