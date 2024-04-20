Uzaya çıkan ilk Suriyeli astronot Muhammed Faris, Türkiye'de hayatını kaybetti

1987'de uzaya çıkan ilk Suriyeli olan Tümgeneral Muhammed Faris, iç savaşın ardından sığındığı Türkiye'de hayatını kaybetti. Faris daha önce yaptığı "Türkiye bizi kucakladı, bize sahip çıktı. Bizlere sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, uzaya çıkan ilk Suriyeli asronot Muhammed Faris'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

SON NEFESİNİ TÜRKİYE'DE VERDİ

Esed zulmüne karşı çıkan 73 yaşındaki Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiği belirtildi. Bahra açıklamasında, Faris'in, uzaya çıkan ilk Suriyeli ve ikinci Arap olarak yerel ve uluslararası düzeyde parlak bir isim olduğunu vurguladı.

UZAYA ÇIKAN İLK SURİYELİ OLMUŞTU

1973 yılında Halep Hava Harp Okulu'ndan mezun olan ve Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzaya çıkmıştı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Faris, daha sonra Suriye’deki üniversitelerde yıllarca öğrencilere ders vermişti. İç savaşın ardından ise Türkiye'ye gelmişti.

BU SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINDI: TÜRKİYE BİZE SAHİP ÇIKTI

Faris'in 6 Temmuz 2019’da Suriyelilere yönelik ırkçı saldırıların protesto edildiği eylemde söylediği şu sözler ise hafızalara kazınmıştı: "Türkler, Araplar ve özellikle Suriyelilerin ortak bir geçmişi var. Son zamanlarda Suriyeliler olarak çok zor zamanlardan geçtik, kadınlarımızı, kızlarımızı çocuklarımızı vahşice katlettiler. Ancak Suriyeliler şunu çok iyi biliyorlar ki Türkiye bizi kucakladı ve bize sahip çıktı ve biz kendimizi burada yabancı hissetmiyoruz.

"TEMENNİMİZ ÜLKEMİZE DÖNEBİLMEMİZDİR"

Bizler Muhacir ve sizler Ensarlarsınız ve bize gönüllerinizi açtığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Temennimiz ülkemizde güvenliğin sağlanması ve ülkemize dönmemizdir. Eğer dönersek sizleri kardeşleriniz olarak orada misafir edeceğiz. Sizden ricamız buraya gelen muhacirlere karşı olumsuz bakışınız olmasın onlara olumlu ve güzel yaklaşmanızdır. Aramızda doktorlar, avukatlar, mühendisler var ve onlar burada insanlık medeniyetinin inşasına katkı sağlıyorlar. Bizlere yerlerinizi açtığınız ve bizlere sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.”