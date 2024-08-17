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Üzerinde şehit fotoğrafları olan kamyonetten 67 göçmen çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırklareli'nde yapılan denetimler sırasında üzerinde şehit fotoğrafı olan kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı, şoför tutuklandı.

Kırklareli’nde, Göçmen Kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Toprak araştırma uygulama noktasında durdurulan ve üzerinde şehit fotoğrafı olan kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı.

Üzerinde şehit fotoğrafları olan kamyonetten 67 göçmen çıktı - 1. Resim

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kamyon şoförü F.S.G. gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üzerinde şehit fotoğrafları olan kamyonetten 67 göçmen çıktı - 2. Resim

GERİ GÖNDERİLECEKLER

Yakalanan 67 yabancı uyruklu şahıs ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. 

Üzerinde şehit fotoğrafları olan kamyonetten 67 göçmen çıktı - 3. Resim

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Üzerinde şehit fotoğrafları olan kamyonetten 67 göçmen çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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