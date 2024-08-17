Üzerinde şehit fotoğrafları olan kamyonetten 67 göçmen çıktı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kırklareli'nde yapılan denetimler sırasında üzerinde şehit fotoğrafı olan kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı, şoför tutuklandı.
Kırklareli’nde, Göçmen Kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Toprak araştırma uygulama noktasında durdurulan ve üzerinde şehit fotoğrafı olan kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Kamyon şoförü F.S.G. gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GERİ GÖNDERİLECEKLER
Yakalanan 67 yabancı uyruklu şahıs ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı