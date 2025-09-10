Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Üzerine sunta düştü! Bacakları kırılan işçi hastanelik oldu

Üzerine sunta düştü! Bacakları kırılan işçi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Üzerine sunta düştü! Bacakları kırılan işçi hastanelik oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da mobilya imalathanesinde çalışan işçinin üzerine suntalar düştü. Bacakları kırılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde, Suriye uyruklu işçi Saadeldin İbrahim S. (48) çalıştığı sırada üzerine suntalar devrildi.

Üzerine sunta düştü! Bacakları kırılan işçi hastanelik oldu - 1. Resim

Bacakları kırılan işçi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manifest neden gözaltına alındı, konserleri iptal mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maaş krizi ilçe ilçe yayılıyor: İşçiler belediye binalarını işgal etti - Gündemİşçiler belediye binalarını işgal etti!Özgür Özel'e soğuk duş! Miting yapacağı meydana "Kılıçdaroğlu" pankartı astılar - GündemMiting alanına "Kılıçdaroğlu" pankartı asıldıKendisine tepki gösteren kadın yerine başkasını dövmüştü! Kıskıvrak yakalandı - GündemTepki gösteren kadın yerine başkasını dövdüTarihe geçti! 14,5 km'lik yeni Zigana Tüneli'ni 2,5 saatte yürüdü - GündemTarihe geçti! 14,5 km'lik yeni Zigana Tüneli'ni 2,5 saatte yürüdüÜmit Özdağ'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi! Bu kez Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor - GündemÖzdağ'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi!CHP'nin kurultay davasında yeni gelişme! AYM görevsizlik başvurusunu reddetti - GündemCHP'de kurultay davasında yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...