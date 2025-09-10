Üzerine sunta düştü! Bacakları kırılan işçi hastanelik oldu
Bursa'da mobilya imalathanesinde çalışan işçinin üzerine suntalar düştü. Bacakları kırılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Bugün saat saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde, Suriye uyruklu işçi Saadeldin İbrahim S. (48) çalıştığı sırada üzerine suntalar devrildi.
Bacakları kırılan işçi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
