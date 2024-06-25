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Van Gölü'nde kaybolan gençten 6 gündür iz yok

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Van, Sahil Güvenlik, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor. Ekipler, cihazlarla görüntülerin tespit edildiği noktalarda arama yaparken, helikopter desteğiyle de bölge kontrol ediliyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Deniz Polisi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekibi, kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince getirilen yanal taramalı sonar (YTS) cihazı ve Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığının su altı robotunun da kullanıldığı çalışmalarda, 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Dalgıçlar, cihazlarla görüntülerin tespit edildiği noktalarda arama yaparken, helikopter desteğiyle de bölge kontrol ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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