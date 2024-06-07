Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araç devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.

Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okan Buruk 'rehavet yok 5. yıldız için motiveyiz' sözleriyle rakiplerine meydan okuduDilan Polat davasında hakim davadan çekilmek istemişti: Mahkeme kararını verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gündem Filistin! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından oldu4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - GündemHalıya sarılmış ve ayakları bağlanmış halde...Adana'da eski koca dehşeti! İşe giden kadını öldürüp intihar etti - GündemEski karısını öldürüp intihar ettiVapurda dengesini kaybedip denize düştü! Kurtarılma anı kameraya yansıdı - GündemDenizde ölümle burun buruna! Vapurda seyir halindeyken...
Sonraki Haber Yükleniyor...