Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 kişi yaralandı

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 kişi yaralandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araç devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.

Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.