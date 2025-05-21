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Vatandaşa yedirecekler! Dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vatandaşa yedirecekler! Dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yemek mekanlarında tek tırnaklı hayvan eti bulunmasıyla gündeme gelen Sakarya’da Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında bulunan tek tırnaklı hayvan kemikleri hayrete düşürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Güvenilir Gıda" sitesinde sık sık vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firma ve mekanları ifşa ederken, birçok markanın tek tırnaklı hayvan eti kullandığı ortaya çıkarılmıştı.

DERE KENARINDA KEMİKLERİ BULUNDU

Son dönemlerde şehrin farklı noktalarındaki yemek mekanlarında tek tırnaklı hayvan eti bulunmasıyla gündeme gelen Sakarya’da da dere kenarında tek tırnaklı hayvana ait parçalanmış halde kemikler bulundu.

Vatandaşa yedirecekler! Dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Adapazarı ilçesi Şeyhköy Mahallesi mevkiindeki derede vatandaşlar tarafından bulunan kemik parçaları hayrete düşürürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Vatandaşa yedirecekler! Dere kenarında tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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