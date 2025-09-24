'Vatandaşlık' dolandırıcılarına darbe! Şirketlere, arsalara, holdinglere el kondu

İstanbul merkezli 19 ilde yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 106 şüpheli yakalanırken, çok sayıda daire, arsa ve otomobile el kondu.

5 FARKLI ŞİRKET, BANKA HESAPLARI...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detayını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütü çökertildi. 106 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kurulan Örgüte Üye Olmak,

Göçmen Kaçakçılığı,

Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama,

Nitelikli Dolandırıcılık ve

Özel Belgede Sahtecilik suçlarına yönelik yaptığımız operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık.

Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu."