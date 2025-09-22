"Parola barış’la milyonluk vurgun! 8 ilde dev 'sahte polis' operasyonu

Ankara'da 9 vatandaşı 'polisim' diyerek dolandıran şüpheliler 17 milyon 500 bin liralık vurguna imza attı.

Şüphelilerin, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz, hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak" diyerek mağdurları kandırdığı öğrenildi.

Mağdurlar ile telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler; 9 mağdurdan para ve ziynet eşyası aldılar, ayrıca dolarlarını bozdurtup hesaplarına göndermelerini istediler.

"PAROLA BARIŞ"

70 yaşındaki kadın, sözde polislerin yönlendirmesi ile evinden içinde dolar ve ziynet eşyası bulunan beyaz poşetle çıktı. Sözde polis olarak kendini tanıtan dolandırıcı, kadının yanına gitti, daha öncesinden belirledikleri şekilde "Parola barış" dedikten sonra poşeti alarak hızlı adımlarla ayrıldı ancak o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.

8 KENTTE DEV OPERASYON

Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Adana illerinde gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli şahısların 18'i Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.