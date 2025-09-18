Ankara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştü

Ankara’nın Mamak ilçesinde, 16 katlı bir apartmanda yaşanan trajik olayda 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 20.00 sularında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilkokula bu yıl başlayan E.A.G. isimli küçük çocuk, apartmanın 13'üncü katındaki yangın merdiveni penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi, detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"KORİDORDAN BAKARKEN DENGESİNİ KAYBETMİŞ OLABİLİR"

Apartmanda yaşayan komşulardan Talip Yayabaşı, olayın ardından yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Dün akşam 13. kattan bir çocuğun düştüğünü öğrendik. Aşağı indiğimizde yerde hareketsiz yattığını gördük. Ekipler kısa sürede geldi, gereken işlemleri yaptılar. Gerçekten çok üzücü bir olaydı. Annesi perişan durumdaydı. Sakinleştirmeye çalıştılar ama büyük bir acı yaşıyordu. Çocuk bu yıl ilkokula başlamıştı. Koridorda pencereye doğru eğildiğinde dengesini kaybedip düşmüş olabilir."

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.