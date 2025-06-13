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Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pandemi sonrası toparlanma sürecini hızla sürdüren konaklama sektörü, Nisan ayında önemli bir ivme kazandı. Doluluk oranı %41’i aştı, kalış süresi arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Mart ayında %26,79 seviyesinde gerçekleşen işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı, Nisan ayında %41,12’ye yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre de artış göstererek %39,74’ten %41,12’ye çıktı.

Nisan ayında geceleme sayısı 16 milyon 274 bin 395 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi.

Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı - 1. Resim

Gecelemelerin 10 milyon 331 bin 928’i yabancı, 5 milyon 942 bin 467’si yerli ziyaretçilere ait oldu.

Toplam 6 milyon 6 bin 797 kişi konaklama tesislerinde ağırlandı. Bunun 2 milyon 955 bin 829’u yabancı, 3 milyon 50 bin 968’i yerli ziyaretçilerden oluştu.

Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı - 2. Resim

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi geçen yılın Nisan ayında 2,44 gün iken, bu yılın aynı ayında 2,48 güne yükseldi.

Türkiye’nin turizmdeki istikrarlı yükselişi devam ederken, sektörün her geçen ay pandemi öncesi seviyelere daha da yaklaştığı gözlemleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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