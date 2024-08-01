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Yalova'da baba ve oğlunun ölümüne neden olmuştu! Paylaşımı kan dondurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğlu, ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun ölümüne neden olan 17 yaşındaki otomobil sürücüsünün yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. Sürücü paylaşımlarında, “Arabasına güvenenleri bekleriz” dediği görüldü.

İddiaya göre, Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz M.C.K. idaresindeki otomobil, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarptı.

Yalova'da baba ve oğlunun ölümüne neden olmuştu! Paylaşımı kan dondurdu - 1. Resim

Baba ve oğlu kaza yerinde feci şekilde can verirken kazada ehliyetsiz sürücü M.C.K. ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.Baba ve küçük çocuğun cansız bedenleri, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Cenazeler aileye teslim edilmesinin ardından Şanlıurfa'ya götürülürken, gözaltına alınan M.C.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 yaşındaki Ayşe Yıldız'ın babası ve kardeşi gözlerinin önünde öldüğü belirtildi. Kaza sonrası şoka giren kızın, "Ben şimdi anneme ne diyeceğim" dediği öğrenildi.

Yalova'da baba ve oğlunun ölümüne neden olmuştu! Paylaşımı kan dondurdu - 2. Resim

Kazanın yaşandığı karayolunun hemen yanında trafiğin daha az olduğu araç altgeçidinin bulunduğu ve ailenin burayı kullanmak yerine karayolunu tercih ettiği öğrenildi.

"ARABASINA GÜVENENİ BEKLERİZ"

Kaza sırasında aracın yanından 150 kilometrenin üzerinde bir hız ile gittiğini söyleyen tır sürücüsü, baba ve oğulun öldüğünü gördüğünü ifade etti.

Öte yandan 2 kişinin ölümüne neden olan M.C.K'nın sosyal medya paylaşımlarında birçok kez direksiyon başına geçerek araç kullandığı ortaya çıktı.

Yalova'da baba ve oğlunun ölümüne neden olmuştu! Paylaşımı kan dondurdu - 3. Resim

Lüks aracı sürerken paylaşımlar yapan gencin, “Arabasına güveneni bekleriz” ifadeleri ise kan dondurdu. Otomobillere ilgisi olduğu görülen gencin sosyal medyada birçok otomobilli paylaşımda bulunduğu görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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