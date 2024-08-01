Çamaşır asarken örümcek ısırdı! Karnında kocaman bir delik oluştu

İngiltere’de geçtiğimiz ay bir örümcek tarafından ısırılan ve sonrasında sepsis hastalığına yakalanan Karen Ashmore’nin karnında kocaman bir delik oluştu. Görenlerin şaşırdığı durum hakkında bilgi veren Gran "Çok acı vericiydi. Ne düşüneceğimi bilemedim" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.

Manchester'ın Dukinfield semtinde yaşayan dört çocuk annesi Karen Ashmore geçtiğimiz aylarda çamaşır asarken bir örümcek tarafından ısırıldı.

Sonra karnında leke oluşan kadın ısırığın sivilce lekesi olduğunu düşündü. Karen'ın derisinin kenarları soyulmaya başlayınca eczacısına gitmeye karar verdi ve eczacı ona sekiz bacaklı bir böcek tarafından ısırıldığını söyledi.

Günler sonra kadının karnı şişmeye başladı ve apar topar acil servise gitti. Örümcek zehrinin midesinde apse yaptığı ve şu anda sepsis hastalığıyla mücadele ettiği söylendi. Ertesi gün kadın, örümceğin dişlerinin girdiği mide kısmının kesilmesi için acil ameliyata alındı.

"KOLAYCA HAYATIIMI KAYBEDEBİLİRDİM"

Ameliyat sonrası kadında açık yara kaldığı ve bölgenin tamamen iyileşmesinin zaman alacağı söylendi. Isırılan bölgedeki cildin ise her zaman ince kalacağı ifade edildi.

The Sun'da yer alan habere göre, konu hakkında konuşan kadın, "Çok acı vericiydi. Ne düşüneceğimi bilemedim. 1 sterlinlik bir madeni para büyüklüğündeydi ve bende bıraktığı delik yaklaşık iki santimetre derinliğindeydi. Bu olay bende hayatım boyunca iz bıraktı. Isırığın nereden geldiğini henüz bilmiyorum ama dışarıdayken gerçekleşmiş olabileceğinden şüpheleniyorum. Çamaşırları eve getirdiğimde çamaşırların üzerinde kalmış olabilir ya da bahçeyi temizlerken ısırılmış olabilirim. Bir örümceğin bu kadar hasara yol açabileceğini hiç düşünmemiştim, kolayca hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

SEPSİS NEDİR?

Vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyonun sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki ile organ ve dokularda hasarlar ortaya çıkabilir. Tekli veya çoklu organ yetmezliklerinden ölüme kadar gidebilen bu ciddi tablo sepsis olarak adlandırılır.