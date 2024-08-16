Yangın etraflarını sardı! Gazeteciler ve gönüllüler alevlerden son anda kurtuldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi sürürken, bir anda yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalan gönüllüler ve basın mensupları son anda kurtuldu.

Türkiye'nin batısı alevlere teslim oldu. İzmir, Manisa, Muğla'nın yanı sıra Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı. Didim ve Bozdoğan'da çıkan yangınlar nedeniyle tahliyeler başladı. Yangında alevlerin arasında kalan gönüllüler ve basın mensupları son anda kurtuldu.

AYDIN'DA SAATLERDİR SÜRÜYOR

Yangın, Alhisar Mahallesi'nde saat 16.45 civarlarında ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere 3 helikopter 2 uçak da sortileri ile yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Havanın kararması ile birlikte gece yer ekipleri ve gece görüşlü helikopter ile alevlere müdahaleye devam edildi. Yangının Örmepınar Mahallesine yaklaşması nedeniyle 45 vatandaş bölgeden tahliye edildi.

ALEVLERDEN KOŞARAK KAÇTILAR

Öte yandan yolun iki yanında yükselen alevlere müdahaleyi görüntüleyen gazeteciler ve söndürme çalışmalarına destek veren gönüllüler, rüzgarın etkisi ile bir anda yön değiştiren alevler nedeniyle zor anlar yaşadı. Gazeteciler ve gönüllü vatandaşlar metrelerce yükselen alevlerin arasında kalmaktan koşarak kurtuldu.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.