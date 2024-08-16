İzmir'deki yangında korkunç bilanço! 16 ev kül oldu, 84'ü tahliye edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de devam eden yangında korkunç bilançoyu açıkladı. Yumaklı, 16 evin yandığını 84 evin de boşaltıldığını söyledi. Öte yandan Aydın ve Karabük'te de ormanlık alanda çıkan yangınlar sürüyor.

Türkiye, alevlerle mücadeleye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle yurdun dört bir yanında çıkan yangınlar bugün de sürdü. Alevlere teslim olan İzmir'de Kemalpaşa ve Karşıyaka ilçelerinde alevler gökyüzüne yükseldi. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılırken dün gece Yamanlar'da başlayan orman yangınında bazı evler küle döndü.

İZMİR'DE KORKUNÇ BİLANÇO

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangında korkunç bilançoyu açıkladı. Bakan Yumaklı, 16 evin yandığını 84 evin de boşaltıldığını söyledi. Son gelişmeler hakkında bilgi veren Yumaklı şunları söyledi:

"Gece boyu mücadele sürmüştü yangınla mücadele sürüyor. Yangın kırsal alanında başlayıp devam ediyor. Kolluk güçleri çıkış nedenini araştırıyor.

"DEZENFORMARMASYONLA DA MÜCADELE EDİYORUZ"

Karşıyaka yangınına yoğun şekilde müdahale edilmeye çalışılıyor. Yangın rüzgar nedeniyle şiddetini artırdı.

Yangın sönene kadar buradayız. Öte yandan Dezenformasyonla da uğraşıyoruz. Bizlerin de çalışmalarını güçleştirici sözlere kimsenin hakkı yok. Resmi kurum açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini tekrar söylüyorum. "

KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ile Alınca Köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak büyürken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pick-up, 4 ilk müdahale aracı ve 81 personel sevk edildi.

Kayalık alanlarda hızla yayılan yangına karşı helikopter desteği istenirken dumanlar kentin bir çok noktasından görülüyor.

AYDIN 2 İLÇEDE ÇIKAN YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

Aydın’ın Didim ilçesinde farklı noktalarda yangın çıktı Bozdoğan ilçesinde de alevler yükseldi. Didim'de bugün öğlen saatlerinde farklı noktalarda başlayan makilik yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Yeşiltepe ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki makilik alandaki yangınları söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Bozdoğan'da ise bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangınların ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat bölgeye giderek incelemelerde bulundu, söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın BSB Genel sekreteri Ertuğrul Yamen, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir yangın bölgesine gelerek gerçekleştirilen söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.