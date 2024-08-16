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İzmir Kemalpaşa'da yangın! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir Kemalpaşa&#039;da yangın! Ekipler olay yerinde

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşlar da geldi. Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, yangın olduğunu duyduktan sonra bölgeye gelerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.

İzmir Kemalpaşa'da yangın! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

"KÖYLÜ OLMASA YANGIN TORBALI'YA KADAR GİDER"

Bölgeye civar mahallelerden de yardım için gelenlerin olduğunu ifade eden Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gider. Aşırı rüzgar var. Allah'tan yer ekipleri de burada. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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