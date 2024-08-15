Bolu'daki yangın büyüdü! İki köye tahliye kararı

Bolu'da Bekirfakılar Köyü yakılarında çıkan yangın geniş alana yayıldı. Ekipler dört koldan yangına müdahale ederken Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi.

Sıcak hava orman yangılarını tetiklemeye devam ediyor. Alevler bu kez Bolu'dan yükseldi.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar Köyü mevkiinde saat 12.40 sıralarında çıkan anız yangını rüzgarın etkisi ile büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELİYOR

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz sevk edildi. Dört bir koldan söndürme çalışmaları devam ederken havadan da helikopter yangına müdahale ediyor.

Yangının geniş alana yayılarak büyümesi sebebiyle havadan destek için çevre illerden helikopter geleceği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR 2 SAATTİR SÜRÜYOR

Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. Köy ekipler tarafından boşaltılarak vatandaşlar güvenli bölgeye alındı.

Ekiplerin söndürme çalışması 2 saattir sürüyor.