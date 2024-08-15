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Bolu'daki yangın büyüdü! İki köye tahliye kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da Bekirfakılar Köyü yakılarında çıkan yangın geniş alana yayıldı. Ekipler dört koldan yangına müdahale ederken Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. 

Sıcak hava orman yangılarını tetiklemeye devam ediyor. Alevler bu kez Bolu'dan yükseldi. 

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar Köyü mevkiinde saat 12.40 sıralarında çıkan anız yangını rüzgarın etkisi ile büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Bolu'daki yangın büyüdü! İki köye tahliye kararı - 1. Resim

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELİYOR

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz sevk edildi. Dört bir koldan söndürme çalışmaları devam ederken havadan da helikopter yangına müdahale ediyor.

Yangının geniş alana yayılarak büyümesi sebebiyle havadan destek için çevre illerden helikopter geleceği öğrenildi.

Bolu'daki yangın büyüdü! İki köye tahliye kararı - 2. Resim

ÇALIŞMALAR 2 SAATTİR SÜRÜYOR

Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. Köy ekipler tarafından boşaltılarak vatandaşlar güvenli bölgeye alındı.

Ekiplerin söndürme çalışması 2 saattir sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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