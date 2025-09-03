Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yangında can pazarı! Alevlerden kurtarmak için torununu aşağı attı

Yangında can pazarı! Alevlerden kurtarmak için torununu aşağı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 3 katlı bina alevlere teslim oldu. Dairede mahsur kalan anneanne, torununu aşağıda bekleyen vatandaşların üzerine attı. Vatandaşlar küçük kızı havada yakalarken yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

Dün akşam Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saat 19.20 sıralarında 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

TORUNUNU CAMDAN AŞAĞI BIRAKTI

Kısa sürede büyüyen yangında dairede mahsur kalan Neriman G. ve 7 yaşındaki torunu Sümeyye G. dumandan etkilendi. Yangını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirirken, anneanne büyük bir panik içerisinde torununu pencereden aşağıda bekleyen vatandaşların üzerine bıraktı.

Yangında can pazarı! Alevlerden kurtarmak için torununu böyle attı - 1. Resim

HAVADA YAKALADILAR

Küçük çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından havada yakalanarak yara almadan kurtarıldı. Ardından kendisini de aşağıya bırakan anneanne, kalabalığın yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen anneanne ve torunu ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

