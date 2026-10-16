MİT'in 2018'den 2026'ya kadar düzenlediği operasyonlarda Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırının tüm failleri yakalandı. MİT ve Suriye istihbarat servisinin son operasyonu ile baş sorumlu terörist Mihraç Ural, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırının tüm sanıkları Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği 2013'teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural, yurt dışına kaçmaya çalışırken Suriye sınırında yakalandı.

MİT koordinesinde Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik 2018'de terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç, 2025'te terörist Muhammed Dib Koralı ve terörist Temir Dükancı, 2026'da ise terörist Ömer el-Hatip'in yakalanmasıyla devam etti.

Dört isim de farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla Türkiye'ye getirildi.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Genel İstihbarat Servisinin koordineli olarak düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan terörist Mihraç Ural da Suriye sınırında yakalandı.

Yanlarına kalmadı! MİT, Reyhanlı saldırısının faillerini bir bir paketledi

TERÖRİST YUSUF NAZİK LAZKİYE'DE YAKALANDI

Reyhanlı saldırısının organizatörlerinden terörist Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018'de MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Aranan teröristler listesinde "mavi kategoride" bulunan terörist Nazik'in, Suriye istihbaratıyla bağlantıyı sağladığı ve saldırının faillerini yönlendirdiği belirtildi.

Terörist Nazik, ön sorgusunda Suriye istihbaratından aldığı talimatlarla Türkiye'de eylem arayışına girdiğini, alternatif hedefler için keşif yaptığını ve patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye getirilmesini organize ettiğini anlattı.

İki araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini sağladığını da itiraf eden Nazik, ayrıca saldırılarda rol aldığı belirtilen terörist Mihraç Ural hakkında bilgi verdi.

Yanlarına kalmadı! MİT, Reyhanlı saldırısının faillerini bir bir paketledi

TERÖRİST MUHAMMED DİB KORALI SURİYE'DE ELE GEÇİRİLDİ

Terörist Nazik'in yakalanmasından yaklaşık 6 yıl sonra, saldırının planlayıcıları arasında yer alan terörist Muhammed Dib Koralı da MİT'in operasyonuyla yakalandı.

Bombaların temin edilmesinde rol oynadığı belirtilen terörist Koralı, 14 Ocak 2025'te Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

MİT, saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda terörist Koralı'nın saklandığı yeri belirledi. Terörist Koralı'nın, Suriye istihbarat servisinden aldığı talimatlar doğrultusunda bombaları Lazkiye'den Hatay'a getirdiği belirtildi.

Yanlarına kalmadı! MİT, Reyhanlı saldırısının faillerini bir bir paketledi

TERÖRİST TEMİR DÜKANCI'NIN LÜBNAN'A KAÇIŞ PLANI ENGELLENDİ

MİT koordinasyonuyla 2025'te yakalanan bir diğer isim terörist Temir Dükancı oldu.

Suriye istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen terörist Dükancı'nın, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiği ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiği tespit edildi.

MİT'in takibindeki terörist Dükancı'nın, Suriye'deki gelişmelerin ardından Lübnan'a kaçmayı planladığı belirlendi. Terörist Dükancı'nın burada örgüt mensuplarını toplayarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem hazırlığında olduğu ve sahte pasaport aradığı da tespit edildi.

Terörden arananlar listesinde "turuncu kategoride" bulunan terörist Dükancı, Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Yanlarına kalmadı! MİT, Reyhanlı saldırısının faillerini bir bir paketledi

TERÖRİST ÖMER EL-HATİP AVRUPA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik operasyonların son halkasında terörist Ömer el-Hatip yer aldı. "Kırmızı bültenle" aranan terörist El-Hatip, 1 Ekim 2026'da deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalandı.

Saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı belirtilen terörist El-Hatip'in, saldırının failleri ile Beşar Esad yönetimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı ifade edildi.

Terörist El-Hatip'in, terörist Yusuf Nazik ile birlikte Şubat 2013'te Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı ve saldırının gerçekleştirileceği noktaların belirlenmesinde rol aldığı belirtildi.

Yanlarına kalmadı! MİT, Reyhanlı saldırısının faillerini bir bir paketledi

SALDIRININ EN KRİTİK İSİMLERİNDEN TERÖRİST MİHRAÇ URAL DA YAKALANDI

Terör örgütü THKP-C içinden ayrılan isimlerin oluşturduğu "Acilciler" yapılanmasının sözde yöneticileri arasında yer alan terörist Mihraç Ural, Suriye sınırında yakalandı.

MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi uzun süredir terörist Mihraç Ural'ı yakından takip ediyordu.

Terörist Ural, Suriye'de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye istihbaratının koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terörist Ural, Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından kaçak olarak yaşıyor ve sürekli gizleniyordu.

Yanlarına kalmadı! MİT, Reyhanlı saldırısının faillerini bir bir paketledi

MİT ve Suriye istihbaratı terörist Ural'ın peşindeydi. İki ülke servisi arasında edinilen istihbaratlar paylaşılıyor, terörist Ural'ın yakalanması için zaman kollanıyordu.

Son dönemde terörist Ural'ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı. Söz konusu bilgiler çerçevesinde terörist Ural dün gece Suriye sınırını geçmeye çalışırken yakalandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de açıklanmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasını ayırmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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