Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Keyyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdi. Suriye İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde terörist "Mihraç Ural"ın yardımcısı Cemal Trablusi’yi de yakalamıştı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılında gerçekleştirilen kanlı terör saldırının kilit ismi, terörist “Mihraç Ural”ın (Ali Keyyali) Suriye'de yakalandı.

Suriye haber ajansı SANA, terörist Ural'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

Terörist Mihraç Ural

YARDIMCISI DA YAKALANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suriye İçişleri Bakanlığı, "Mihraç Ural" olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi’yi yakaladığını açıklamıştı. Cemal Trablusi, Suriye devriminde Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.

Reyhanlı saldırısının kilit ismi terörist Mihraç Ural, Suriye'de yakalandı

TERÖRİST MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti. Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

Reyhanlı saldırısının kilit ismi terörist Mihraç Ural, Suriyede yakalandı

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Reyhanlı saldırısı

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki katliamlarıyla biliniyor.

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