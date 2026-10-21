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Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi

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Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi
Başlık ResmiYasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı "üreme hücresi" ticaretine yönelik operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, devam eden çalışmalarda 5 zanlı daha yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 44 oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirlemişti.

Kadınların yumurtalıklarının tanesini 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin, bunları da tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayede yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkarmıştı.

Organizatörlerden Hacer T'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çektiğini ve bunların yumurtalık isteyenlere gösterildiğini saptayan ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiğini belirlemişti. Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini, karşılık olarak ise "her türlü buluruz, hemen buluruz" cevabını aldıklarını ortaya çıkaran ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiğini belirlemişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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