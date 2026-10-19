Yasa dışı üreme hücresi ticaretine darbe! 41 kadın, Türkiye'den bu 3 ülkeye gidip yumurta satışı yapıyormuş

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Türk vatandaşı kadınların KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gidip para karşılığı yumurta satışı yapılmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre yumurta satan 41 kadın da dahil 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticareti ağına yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan, açıklamasında "İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz! Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DAHİL 4 ÜLKE VAR

Açıklama ise şöyle devam etti: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

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PARA KARŞILIĞI YUMURTA SATIŞI YAPMIŞLAR

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

41 KADIN, 53 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

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Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir! Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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