Yasin Cinkaya kimdir, kaç yaşında? Yasin Cinkaya’ya ne oldu, son durum ne?

15 Aralık 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:35

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Didim ilçesinde 14 Aralık tarihinde Yasin Cinkaya isimli bir kişi kayboldu. Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya, FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim’den denize açıldı. Bir süre kendisinden haber alınamayan Cinkaya için Sahil Güvenlik’ten yardım talebinde bulunuldu. Denizli’den ve havadan devam eden aramalarda şuana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kayıp olduğu değerlendirilen şahsı arama faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi. kendisinden haber alınamayan iş insanı Yasin Cinkaya için endişeli bekleyiş sürüyor. Kayıp Yasin Cinkaya için internet üzerinden Yasin Cinkaya kimdir,kaç yaşında? Yasin Cinkaya’ya ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. İşte Yasin Cinkaya hakkında merak edilen detaylar…

YASİN CİNKAYA KİMDİR?

Denizli’de yaşayan iş insanı Yasin Cinkaya 47 yaşındadır.. Yasin Cinkaya Denizli'nin tanınmış isimlerinden Faber Mermer'in yönetim kurulu üyesidir. Yasin Cinkaya Denizlispor eski yöneticilerinden olduğu bilinmekte. Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ve kendisinden haber alınamayan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya için 14 Aralık 2023 tarihinde denizde arama çalışması başlatıldı.

YASİN CİNKAYA’YA NE OLDU,?

Denizlili iş adamlarından Yasin Cinkaya FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim’den denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya’nın teknesi sahil güvenlik ekipleri tarafından açıkta bulunarak sahile çekildi. Yasin Cinkaya’ya ulaşılamazken, telefonunun teknede olduğu tespit edildi. Cinkaya’nın ailesine durum bildirilirken, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Didim açıklarında arama çalışması başlatıldı.

YASİN CİNKAYA BULUNDU MU?

Devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, “Aydın ili Didim ilçesi açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, üzerinde şahıs bulunmayan başıboş halde sürüklenen bir tekne olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk bayraklı ‘’FBR’’ isimli tekne içerisinde kimsenin bulunmadığı ve teknede çanta, mont, olta takımı vb. eşyaların olduğu tespit edilmiştir. Müteakiben yapılan araştırmada 1 şahsın tekne ile denize açıldığı bilgisine ulaşılmış, denize düştüğü değerlendirilen şahsın bulunması maksadıyla olay mahalline ilave 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 İnsansız Hava Aracı ve 2 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde halihazırda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen şahsı arama faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi.