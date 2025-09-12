Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 5. hafta başlıyor!

Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor!
Haberler Haberleri

Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak belli oldu! Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte ligdeki rekabet yeniden başlıyor. Bu hafta dikkatler, Eyüpspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği maça çevrildi.

Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk dört haftada aldığı galibiyetlerle puan tablosunda üst sıralarda yer alıyor. Eyüpspor ise henüz sezonun başlarında puan kayıpları yaşasa da sahasında galibiyet arayışında olacak.

Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor! - 1. Resim

EYÜPSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Eyüpspor-Galatasaray maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma heyecanla bekleniyor.

Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor! - 2. Resim

EYÜPSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Galatasaray maçı yarın akşam beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maç öncesi her iki takımın kadro ve strateji hazırlıkları devam ediyor.

Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor! - 3. Resim

OSİMHEN VE İLKAY GÜNDOĞAN OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiği için Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Tedavi sürecine başlanan Osimhen’in 18 Eylül’deki Eintracht Frankfurt karşılaşmasına yetişme ihtimali yüksek.

Teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer İlkay Gündoğan’ı ise yedek kulübesinde başlatıp maçın ilerleyen bölümünde sahaya sürmeyi planlıyor.

Eyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor! - 4. Resim

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Eyüpspor-Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Icardı



